Milan, squadra richiamata sotto la Curva a Roma: 'Tirate fuori i c*glioni'

, trovandosi a metà aprile priva di qualsivoglia obiettivo da centrare da qui a fine stagione. Una sconfitta che lascia pensieri in casa Milan che ora dovrà fare i conti non solo con il presente, ma anche con un futuro da programmare immediatamente. Servirà una reazione in vista del derby del 22 aprile che può regalare lo Scudetto all’Inter, una reazione richiesta dai tifosi di fede rossonera al termine della partita.

Dalle prime immagini che si sono viste, la curva ha avuto un confronto sì diretto, ma dai toni impattanti. La partita di questa sera è stata sconclusionata, deludente e dolorosa e i tifosi hanno perso la pazienza.