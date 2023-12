Luci al Gewiss Stadium di Bergamo, alle 18 Atalanta e Milan si sfidano in un match valido per la 15ª giornata di Serie A. Da una parte la squadra di Gian Piero Gasperini reduce da due ko consecutivi, contro Napoli e Torino, e ferma a 20 punti fuori dalla zona Europa; dall'altra i rossoneri di Stefano Pioli a caccia della terza vittoria di fila, dopo quelle con Fiorentina e Frosinone, per salire a 32 punti, tenere il passo della Juventus e allungare sul Napoli, nonché trovare energie per il decisivo impegno contro il Newcastle in Champions League.



ATALANTA-MILAN Sabato 9 dicembre, ore 18 (diretta tv DAZN, Zona DAZN 214 Sky; diretta streaming DAZN)