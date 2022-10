Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato a Sky prima della gara contro la Dinamo Zagabria:



"Dovrà essere una partita da Milan. Può essere determinante per il passaggio del turno e l'abbiamo preparata per approcciarla bene e per giocarla meglio".



NOTTE DI DE KETELAERE - "Deve essere la notte del Milan, poi le qualità dei singoli sono evidenti e in fase offensiva possono darci qualcosa in più".



DINAMO CHIUSA - "Nelle altre partite ha aspettato e poi è ripartita. Abbiamo scelto questi giocatori per vincere dei duelli in fase offensiva: speriamo di aver scelto bene".



BIVIO - "Assolutamente, come tutte le partite determinanti ci permetterà di crescere. Come altre che abbiamo già vissuto è una partita da dentro fuori. Per cercare di vincerla dobbiamo giocarla al meglio. Ho fiducia nei miei giocatori".