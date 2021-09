Tante assenze nel Milan di Stefano Pioli, che nelle prossime ore dovrà affrontare la Juventus: con l’infortunio di Davide Calabria, secondo quanto riferito da Sky, non è scontato l’impiego di Alessandro Florenzi come terzino destro, perché Pioli starebbe pensando di impiegare Fikayo Tomori in quella posizione. Un’altra incognita riguarda la porta: Mike Maignan ha infatti un problema alla mano, nato nel parare il rigore a Salah. Oggi il francese si è allenato con tanto di fasciatura al polso sinistro: se starà bene ci sarà, altrimenti spazio a Tatarusanu.