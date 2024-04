Milan, Pioli pensa già alla Roma: contro il Sassuolo riposano tutti tranne Hernández, la probabile formazione

Non è passata la delusione in casa Milan per la sconfitta interna nell’andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma. Leão e compagni sono convinti di poter ribaltare il risultato nella gara di ritorno, la preparazione della settimana è tutta rivolta alla gara di ritorno all’Olimpico di giovedì prossimo. Ecco perché Pioli ha in mente di cambiare modulo e diversi giocatori per l’impegno di campionato contro il Sassuolo in programma domani alle ore 15 al Mapei Stadium.



VERSO IL 4-3-3- Pulisic, Leão, Loftus-Cheek partiranno dalla panchina nella gara contro il Sassuolo. Pioli vara un 4-3-3 con Adli in cabina di regia, Musah e Reijnders mezzali. In attacco spazio al tridente visto nella trasferta di Monza: Chukwueze, Jovic e Okafor.

Pioli non si fida ancora di Terracciano e chiederà gli straordinari a Theo Hernandez in una linea difensiva che sarà completata da Florenzi, Kjaer e Tomori. La testa non può che essere alla Roma ma il Milan deve evitare cali di tensione contro il Sassuolo.