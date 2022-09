Il suo Milan ha vinto in Champions League 3-1 sulla Dinamo Zagabria. L'allenatore dei rossoneri Stefano Pioli ha parlato così a Sky nel post match.



"Non vincevamo in casa in Champions da 9 anni. Averlo fatto è l'ennesimo step positivo. L'avevo detto ai giocatori che non era possibile non aver vinto ancora in casa in Champions. C'è soddisfazione per il risultato, ma potevamo segnare di più e dovevamo non subire il gol".



"Penso che tra l'Italia e l'Europa non sia molto diverso, le prestazioni dipendono da noi. Se giochiamo con i nostri concetti, possiamo provare a vincere sia in campionato che in Champions. La qualità e l'intensità devono essere alte in Champions, ma anche domenica col Napoli".



"Sulla crescita di Leao non ci sono dubbi, ma mi aspetto sempre molto perché so quanto può dare alla squadra. Tutti abbiamo margini di crescita e la partita di oggi ne è una buona testimonianza. Ci sono state situazioni che potevamo gestire meglio. Dobbiamo sognare di notte e lavorare di giorno per cercare di raggiungere i nostri sogni".



"Il periodo che finiamo domenica è stato impegnativo, ma quello dopo la sosta lo sarà ancora di più. Per questo dobbiamo crescere, perché quando non vai a mille all'ora devi saper gestire il pallone. Il nostro calcio è intenso, ma non sempre lo possiamo essere".