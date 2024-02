Milan: Pioli pronto a raggiungere Sacchi, ma il futuro è un'incognita

Domenica sera contro il Napoli a San Siro, il tecnico del Milan Stefano Pioli taglierà il traguardo delle 220 panchine rossonere, affiancando così una leggenda come Arrigo Sacchi.



Spazio al presente, alla rincorsa in campionato e all’Europa League, poi ci sarà anche tempo per pensare al futuro, come riporta Tuttosport. Il contratto del tecnico è valido fino al 2025, ma evidentemente a fine stagione sarà fatto un punto per capire se ci sussistono o meno i presupposti per andare avanti. La società gli ha sempre ribadito la propria fiducia.



Sullo sfondo resta sempre il nome di Antonio Conte, così come altri due profili come Thiago Motta e Farioli, oggi al Nizza. Una scelta definitiva sarà presa solo a fine stagione, quando saranno chiari obiettivi raggiunti e solidità della squadra rossonera nell'arco della stagione.