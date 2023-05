Una conferenza stampa piena di spunti regalata da Stefano Pioli, in vista del prossimo decisivo match contro la Lazio, fondamentale nella corsa alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League, un obiettivo da non fallire per i rossoneri. Nelle ultime uscite, il tecnico emiliano ha sottolineato un miglioramento sotto l’aspetto del gioco, anche rispetto alla precedente annata. La soddisfazione di Pioli muta in disappunto se si valuta l’apporto del reparto offensivo: non possono mancare i gol dei centravanti ad una squadra come il Milan. Ed ecco, nel nostro video focus, tutte le ultime su Pioli che punta il dito contro l’attacco rossonero.