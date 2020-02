"Bennacer sta facendo bene e sta crescendo, ma a me un centrocampista che si prende tanti rischi non piace. Secondo me porta troppo palla in certe situazioni, deve giocare più semplice. Sta crescendo, sta leggendo meglio le situazioni ed è sicuramente un giocatore di grande temperamento e che può avere sicuramente ottima qualità. Il fatto che prende ammonizioni non credo che sia dovuto al fatto che gli altri non lavorano, se in questo momento c'è una squadra che lavora tanto in fase difensiva sicuramente è il Milan. Deve essere un po' più lucido, la sua generosità e la sua voglia di andare a strappare il pallone a volte gli fa perdere lucidità. Il pallone lo vai a strappare quando sei nella posizione giusta, quando l'avversario non è in pieno controllo della palla. Se l'avversario è in pieno controllo della palla lui deve temporeggiare, ma è una crescita che arriverà perché è un ragazzo molto voglioso, molto convinto di poter migliorare e si allena tutti i giorni con questa volontà e i miglioramenti sicuramente arriveranno. Per giocare lì bisogna giocare ancora un po' più semplici, con ancora meno tocchi perché a me perdere palla lì davanti... Gia son vecchio, così invecchio prima". Stefano Pioli lancia un monito nei confronti di Ismael Bennacer.