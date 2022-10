Il trequartista belga sarà già a disposizione per la sfida di sabato a San Siro, contro ildi Galliani e Berlusconi.A fronte della brutta notizia arrivata mercoledì in serata sulle condizioni di Mike Maignan, Pioli può tornare a sorridere visto il recupero di pezzi pregiati in rosa.Rientri importanti non solo per la Serie A, ma anche in vista della delicata sfida di Champions contro la, decisiva per il passaggio agli ottavi di finale.