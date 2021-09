Il Milan si è ritrovato questa mattina a Milanello per preparare la sfida di domani sul campo dello Spezia. ​“Lavoro defaticante in palestra per gli undici titolari di ieri sera. In campo, sul centrale, gli altri componenti della rosa che hanno iniziato il riscaldamento con alcuni esercizi eseguiti con il pallone e seguiti da una serie di torelli a tema. I portieri, nel frattempo, hanno svolto lavoro specifico con i preparatori. Terminata la prima parte dell'allenamento il gruppo ha iniziato una serie di esercitazioni tecniche fatte da aperture, cross e tiri in porta. Prima di rientrare negli spogliatoi, consueta partitella su campo ridotto” recita il report apparso sul sito ufficiale del club rossonero.



GIROUD IN GRUPPO- La buona notizia per il tecnico Stefano Pioli arriva da Olivier Giroud: l’attaccante francese si è allenato in gruppo e, salvo imprevisti, sarà convocato per la partita di domani. Solo dopo l’allenamento di rifinitura il tecnico rossonero deciderà se impiegare il francese dal 1’ o lasciato inizialmente in panchina anche in previsione della sfida di martedì in Champions League contro l’Atletico Madrid.