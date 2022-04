Il Milan è tornato ad allenarsi questa mattina a Milanello per preparare al meglio la delicata sfida al Genoa di Blessin in programma venerdì sera a San Siro. Stefano Pioli può sorridere per il rientro in gruppo di Bennacer: oggi l’algerino ha svolto l’intera seduta di allenamento dopo aver smaltito l’affaticamento muscolare che lo aveva costretto al forfait nell’ultima partita contro il Torino.



PIOLI SORRIDE - Il Milan non può prescindere dalle geometrie e dal dinamismo di Bennacer, che punta a una maglia da titolare contro il Genoa. Pioli può sorridere e pensa a come ridisegnare la sua squadra in vista di una partita che si preannuncia complicata dal punto di vista tattico. La soluzione più accreditata, allo stato attuale, prevede l’esclusione di Brahim Díaz con Kessie trequartista e la linea mediana formata dall’ex Empoli e Tonali.