Parola chiave: discontinuità. Sotto la gestione Giampaolo, l'utilizzo di Bennacer era sempre stato saltuario: dall'arrivo di Pioli, invece, l'algerino si è definitivamente preso il Milan. Sempre titolare dalla sfida contro la Spal, non è stato in campo solo nella gara contro il Napoli (squalificato) e nei 20' finali di Bologna (sostituito al 70' sul punteggio di 1-3). L'ex Empoli è sempre più punto fermo del centrocampo del Milan, ma il lavoro non è ancora terminato, come dimostra l'errore al tiro nella sfida contro il Sassuolo.



ELOGI - E lo sa bene anche Stefano Pioli, il primo a credere in lui e a spronarlo. Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico lo ha esaltato, dettando però alcune linee guida per il suo utilizzo: "In questo momento la sua posizione è quella di regista, è uno dei giocatori che possono crescere di più. In quel ruolo sono fondamentali le letture, stiamo lavorando tanto con lui, è un ragazzo che ha grande motivazione e voglia di migliorare, il suo ruolo è questo, mi aspetto una crescita importante". Posizione in campo chiara, confermata anche domani nella difficile trasferta di Bergamo. Niente mezzala, si continuerà come faro di centrocampo, nella speranza che il livello delle prestazioni si alzi ulteriormente.



L'IDEA SUL MERCATO - In estate è arrivato il premio di miglior giocatore della Coppa d'Africa, vinta con la sua Algeria. Poche settimane fa, la nomina tra i finalisti per il Pallone d'Oro africano. Ora, invece, è lo stesso Pioli a vederlo come top player. Il tecnico, tra le righe, lancia anche un messaggio sul mercato: per il Milan, un nuovo centrocampista non è una priorità. Tuttavia, Boban e Maldini saranno pronti a cogliere le opportunità: viva l'idea Matic, non tramonta la pista Xhaka. Con un occhio anche al futuro, perchè Biglia, ad oggi il vice-Bennacer, lascerà Milano tra sei mesi. Molto dipenderà anche dal futuro di Kessie: in caso di addio, si cercherà un giocatore di fisico e muscoli. In regia, il padrone è solo uno: il nuovo Bennacer, pronto al definitivo salto di qualità.