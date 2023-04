Il Milan è di nuovo in semifinale di Champions League dopo sedici anni. L'1-1 al Maradona elimina il Napoli, in virtù della vittoria per 1-0 conquistata sei giorni fa a San Siro. Nel post partita, l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, parla così in conferenza stampa:- "Il Napoli ha dimostrato ancora una volta di essere una grande squadra, averli superati è stata una grande soddisfazione. Senza gufare nessuno, sarà una bella semifinale di Champions".- "Nella partita di campionato eravamo molto più motivati di loro e il risultato è frutto di quello. Abbiamo buttato via tanti punti in campionato, ma il Napoli vincerà il titolo meritatamente. Questo ci rende orgogliosi, aver battuto una squadra che era tra le favorite per vincere la Champions ci dà soddisfazione.- "Questo passaggio del turno ci dà tanta fiducia per il futuro, sono esperienze che ti danno consapevolezza. Ci portiamo a casa un’esperienza importante, ma dobbiamo pensare al campionato adesso".– Ha fatto una gran partita perché Kvara è fortissimo. Un partitone, aiutato da Krunic, Brahim, Messias, Kjaer. C’è bisogno di livello alto di prestazioni dei singoli e del collettivo.- "Dopo 16 anni di nuovo in semifinale di Champions? Mi piace pensare giorno dopo giorno, questo è un altro grande scalino superato. Grazie al club che ci tutela, che ci sostiene. Grazie ai tifosi che con la loro passione ci hanno fatto superare i momenti difficili.- "In tutte le partite ci sono delle decisioni arbitrali discutibili. Questa sera c’era il miglior arbitro al mondo".