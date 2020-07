Il tecnico delStefanoha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match sul campo della Sampdoria. Ecco le sue parole:"Sono rimasto molto soddisfatto. L'Atalanta è un grande avversario, abbiamo giocato con la stessa fisicità e qualità. Abbiamo giocato tanto, ma siamo stati squadra dall'inizio alla fine. Ora dobbiamo fare bene anche nelle ultime due"."Ci sono ancora due partite da giocare. Affrontiamo ogni partita con la giusta convinzione e concentrazione, i particolari continueranno a fare la differenza. Le partite vanno giocate tutte con grande rispetto. La Samp ha messo in difficoltà la Juve, sta bene, gioca serena perché ha già raggiunto il suo obiettivo. Ranieri ha fatto un ottimo lavoro. Il 2 agosto è vicino, pii faremo le giuste valutaizoni sulla stagione. Nella prossima stagione dovremo consolidare i risultati che abbiamo ottenuto da gennaio in poi"."All'andata avevamo creato tanto, ma abbiamo subito troppe ripartenze. Sono cambiate tante cose da quella gara, abbiamo maggiore fiducia. Dobbiamo continuare così, sarebbe un ottimo viatico in vista della prossima stagione"."Dobbiamo crederci a fare più punti possibili. Purtroppo non dipende solo da noi, ma i nostri risultati dipendono da noi, quindi anche domani servirà una grande partita. Siamo molto concentrati per domani, poi vedremo cosa faranno gli avversari"."Abbiamo giocato tanto nell'ultimo periodo. E' capitato anche noi di giocare contro avversari che hanno avuto più a riposo di noi, ma abbiamo fatto comunque bene"."In tante cose dal punto di vista di campo, ci ha dato soluzioni che non avevamo. Ibra è una presenza importante sia a livello fisico che tecnico. Crea tanti spazi anche ai compagni. Dal punto di vista della personalità e del carattere è stato sicuramente decisivo"."E' molto bella. Richiama la storia del club e della città. La indosseremo contro il Cagliari. Speriamo che questa maglia possa riportarci ai successi del passato"."Sta facendo molto bene, è stato un altro acquisto di gennaio che ci ha dato un apporto importante. Ora tutti i giocatori si conoscono bene e tutti devono farsi trovare pronti"."Noi dobbiamo pensare solo a fare più punti possibili. Domani giochiamo prima della Roma, ma dobbiamo restare concentrati sulla nostra gara. Devo chiedere un ultimo sforzo ai miei giocatori"."La data del raduno non cambierà, mentre cambierebbe nettamente il nostro mese di settembre se il campionato inizierà il 12 settembre. Alle partite di campionato si aggiungerebbero tre preliminari, vuol dire giocare subito tanto. Se dovremo giocare i preliminari ci faremo trovare pronti comunque"."Castillejo è tornato contro l'Atalanta e sarà disponibile anche domani. Ha saltato tante partite perché sono state ravvicinate, ma alla fine è stato fuori solo due settimane. Anche Paquetà ci sarà e anche Duarte sta meglio. Malgrado le assenze di Romagnoli e Conti che non ci danno molte alternative in difesa, arriviamo bene alla gara di domani"."Il club vuole risolvere queste situazioni in prima possibile. Noi ci siamo dati appuntamento la prossima settimana, ora dobbiamo pensare al campionato. Poi ci sarà il tempo necessario per stabilire la squadre del prossimo anno"."Noi siamo tutti fortemente dalla parte del Milan".