Quattro giorni all'esordio in campionato e inizia a delinearsi la prima formazione con cui ilsi presenterà a San Siro. Il nodo riguarda soprattutto il centrocampo, perché nonostante gli esami abbiano scongiurato lesioni la presenza didal 1' con l'è improbabile. In attesa di rinforzi dal mercato, Pioli attinge quindi dalle risorse interne e la scelta è pronta a ricadere sul jolly:qualora fosse confermata la sua assenza dall'undici titolare: d'altronde, Krunic è stato ampiamente impiegato in quella posizione durante questo pre-campionato, arretrando il raggio d'azione rispetto al ruolo di trequartista occupato per lunghi tratti nella scorsa stagione.- La Serie A 2022/23 si apre subito con una grande occasione per l'ex Empoli, chiuso sulla trequarti visto l'affollamento del reparto con gli innesti di. Una chance per ritagliarsi spazio in stagione, per ripagare la fiducia di Pioli, ma anche per dare forza alle idee del Milan in ottica futuro:, un tuttofare silenzioso prezioso per coprire tutti i ruoli del centrocampo. Non c'è urgenza, vista l'attuale scadenza nel 2024, ma una volta chiusa la sessione estiva di mercato il dossier tornerà sulla scrivania di Maldini e Massara per approfondire il discorso:, sospesa poi per concentrarsi sulla lotta scudetto,- e da lì ripartiranno i discorsi. Krunic è pronto a lottare per tenersi il Milan, a partire dalla sfida con l'Udinese.