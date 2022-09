Ilvince di carattere e in inferiorità numerica in casa della Sampdoria, al termine dell'incontro il tecnico rossonerocommenta a Dazn: "Tonali rappresenta un giocatore importante, uno di quei ragazzi che non ha mai smesso di credere nelle sue possibilità e nel nostro modo di lavorare. E' diventato un centrocampista completo ma sa che può fare anche meglio. Sono contento ed è meritato il rinnovo: Sandro si sente dentro tutto e lo riesce a portare in campo, e questo fa la differenza".- "Perché sono vittorie sofferte, volute e combattute. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo e potevamo segnare di più, l'inferiorità numerica ha complicato le cose. Non è mai facile affrontare questa squadra su questo campo, è una vittoria importante. Volevamo sbagliare meno e ci siamo riusciti, sono situazioni che abbiamo migliorato e ci portiamo avanti".- "Credo che tutte le volte che un attaccante difende la palla e il difensore si butta per terra l'attaccante viene ammonito. Dispiace, avevo chiesto a Rafa di stare attento e non commettere fallo, ha voluto fare questa giocata e giocherà qualcun altro".- "Non si sta inserendo piano piano. E' un giocatore importante, con qualità. E' stato pericoloso e aveva fatto gol. Tutto quello che gli stiamo chiedendo lo sta facendo, va tutto bene".- "Chi ci perde di più? Credo che entrambe le formazioni ci possano perdere tanto, credo che potremmo perdere più noi perché è probabile anche l'assenza di Rebic. Succede. Ora recuperiamo energie, è stata una settimana molto impegnativa, abbiamo una partita di Champions importante per passare il girone e pensiamo a quella. Il Napoli è una grande squadra, ma avremo le nostre qualità da mettere in campo. Leao è determinante per noi, ma troveremo altre soluzioni con altre posizioni e altre caratteristiche".- "Cosa si dice? Dipende dalle situazioni. Ho visto Leao scherzare molto durante la prima parte di riscaldamento, gli ho detto 'Di solito quando scherzi fai una buona partita'. Lui mi ha detto 'Tranquillo'. Forse facevo meglio a preoccuparmi (ride, ndr). Abbiamo preparato la partita ieri in mezz'ora di video, non sapevamo se la Samp giocava con le due punte, il trequartista ecc. Mi piace sentire i miei giocatori, fa parte del mio lavoro".- "In Champions si fischia di meno e si protesta di meno? I giocatori si adattano al metro dell'arbitraggio, è l'arbitro che decide come fischiare. A Salisburgo abbiamo giocato, i mezzi falli non sono stati fischiati e nessuno si è permesso di protestare. Se a ogni mezzo contatto fischi fallo ci sono sempre proteste. Al derby abbiamo giocato 47' di calcio effettivo e non sono niente. Sono loro che devono determinare i nostri atteggiamenti: fischiate poco e vedete che i giocatori si adattano. Se si fischia tanto i giocatori si innervosiscono. Credo che ci sia differenza, questo sì".