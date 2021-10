L'allenatore del Milan, Stefano Pioli ha dichiarato dopo la vittoria per 4-2 sul campo del Bologna: "Ho fatto entrare Giroud in attacco con Ibrahimovic per cercare di vincere la partita, entrambi non erano stati bene nella prima fase della stagione. Forse abbiamo fatto l'errore nell'intervallo di pensare che la partita fosse già vinta, deve essere una lezione per il futuro. Abbiamo regalato il gol dell'1-2 e poi abbiamo subito il pareggio, ma siamo stati bravi a rimediare con voglia e qualità. A livello fisico la squadra sta bene. Martedì abbiamo un altro impegnato con un avversario in forma come il Torino. Sbaglia chi pensa che siamo una squadra di extraterrestri in grado di dominare per 90 minuti".