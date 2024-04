Milan, Pioli scaricato dalla Curva: 'Doveroso cambiare allenatore'

La sconfitta di Roma e la conseguente eliminazione dall'Europa League rischia di costare la panchina del Milan a Stefano Pioli. Intanto l'allenatore rossonero viene "scaricato" dagli ultras della Curva Sud, che scrivono in una lettera pubblicata in una story su Instragram:



"Stefano Pioli è l'artefice di uno degli scudetti più belli nella storia del Milan, ma poi si arriva al punto in cui inesorabilmente le strade si debbano dividere e direi che tutti noi tifosi abbiamo aspettato anche fin troppo. A questo punto il cambio dell'allenatore è ormai doveroso".