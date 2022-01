, allenatore del, parla a Dazn dopo la vittoria sulla Roma: "Ero sicuro che avevamo fatto una buona sosta, la squadra aveva bisogno di rifiatare e poi lavorare con la giusta intensità, ho trovato i ragazzi disponibili. E' un periodo particolare con imprevisti, vedere la squadra con questa intensità è un bellissimo segnale che ci deve accompagnare nel girone di ritorno".- "Oggi è rientrato anche Rebic, sono giocatori che hanno caratteristiche diverse dagli altri. Oggi la squadra ha interpretato bene la partita, da sempre le qualità dei singoli possono fare la differenza e per fortuna stiamo recuperando giocatori con queste caratteristiche".- "Ci lavoriamo tanto tutti, io, il club e i dirigenti insieme ai calciatori. E' un lavoro continuo, è un piacere allenare questi ragazzi. Vogliono crescere, imparare anche attraverso gli errori che abbiamo fatto. Siamo in pochi e tra due giorni giochiamo un'altra partita importante".- "Kalulu sarebbe ideale come difensore di destra in una linea a tre. Però ha una personalità incredibile: è intelligente, veloce, è forte. Non mi sorprende più, lo conosco bene. E' arrivato a fari spenti, si applica, e sono contento perché si è fatto trovare pronto come Gabbia contro una coppia come quella della Roma".- "Serate come queste sono importanti, ma solamente se riusciremo a replicare domenica. Volevamo cominciare bene però, la continuità fa la differenza in un campionato così lungo. Vogliamo migliorare il punteggio dello scorso anno, adesso testa alla prossima partita altrimenti si rischia di fare brutte figure".- "Ha fatto una partita strepitosa, non so quanti 2000 siano al suo livello. Ha fatto un lavoro fantastico, sta crescendo tanto".