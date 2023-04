Un derby europeo dal grande fascino che porterà almeno una formazione italiana in semifinale, un traguardo che il nostro campionato non raggiunge dai tempi della Roma allenata da Eusebio Di Francesco – stagione 2017/2018 -. Ma più che di traguardo, per la Serie A si tratta un vero e proprio sogno. Dello stesso avviso è stato anche Stefano Pioli quest’oggi."Con la forza del nostro sogno abbiamo vinto lo scudetto l'anno scorso, quindi sognare ci fa bene". Il tecnico emiliano ha lanciato la sfida del Napoli di Luciano Spalletti. In conferenza stampa,nella massima competizione europea che, sulla sponda rossonera del Naviglio, manca ormai dal lontano 2007, anno in cui è arrivato l’ultimo successo del club meneghino in Champions.L’obiettivo principale per i rossoneri è resettare, dimenticando il blando pareggio ottenuto contro Empoli. Per questo,, quindi, partendo dall’estremo difensore Mike Maignan, chiamato a difendere i pali della porta rossonera dall’assalto delle sortite offensive partenopee. Davanti al francese, spazio a Calabria sulla fascia destra ed a Theo Hernandez sulla sinistra,– assente per infortunio nell’ultima sfida - ma che è tornato ad allenarsi e ad essere a disposizione di Pioli – non solo di servire l’attacco rossonero –, centrale nelle gerarchie di Spalletti e fulcro del gioco del Napoli. Il tridente rossonero sarà formato da Brahim Diaz, Rafael Leao ed Olivier Giroud. A loro il compito di finalizzare le sortite offensive del Milan per centrare un traguardo che, allo stato attuale dei fatti, più che un obiettivo, è un vero e proprio sogno ad occhi aperti.: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud.