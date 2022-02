Ecco l’analisi di Stefano Pioli ai microfoni di Sky dopo il pareggio di stasera:



“Lasciamo stare Ibra, la squadra ha fatto bene con e senza lui. Siamo stati frenetici, avevamo lo spazio per far male agli avversari ma abbiamo fatto degli errori e ne abbiamo pagato il prezzo. Sul gol abbiamo letto male, abbiamo avuto occasioni abbastanza importanti. Siamo delusi, non abbiamo giocato la miglior partita pur essendo nelle condizioni di farlo”.



IMPATTO - “Di solito quando non approcci bene significa che non sei sul pezzo, ma eravamo partiti nel migliore dei modi. Poi abbiamo commesso errori che di solito non commettiamo. Gli inizi di tempo sono stati giusti, ma le disattenzioni sui gol subiti sono gravi. Volevamo continuare nel nostro cammino con qualcosa di più che un piccolo punto”.



LEAO - “Abbiamo mancato molte volte l’ultimo passaggio e non abbiamo sfruttato la difesa alta della Salernitana. Sono mancate le marcature. Leao? L’ho richiamato perché giocava troppe volte con la palla addosso, ma come sempre la prestazione collettiva influisce le singole. Sono situazioni particolari, se avesse fatto gol in rovesciata saremmo qui a magnificarlo”.



Poi in conferenza stampa: "Si parla troppo di maturità e di gioventù, oggi abbiamo sbagliato troppo e siamo stati inferiori a quello che di solito sappiamo fare. Sono passati 19 anni ma il mio ricordo della Salernitana è splendido. Fascia sinistra? Devono lavorare, ma non è stata il nostro punto debole, ci sono state altre situazioni che abbiamo gestito male".