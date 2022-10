Il Milan riabbraccia Divock Origi. Ultime da Milanello sulle condizioni dei giocatori rossoneri, attesi dalla trasferta di Champions contro il Chelsea di mercoledì a Stamford Bridge, con buone nuove per Stefano Pioli: nel corso dell'allenamento di oggi l'attaccante belga è tornato ad allenarsi interamente con il gruppo.



LE CONDIZIONI DI THEO - Seduta ancora personalizzata invece per Theo Hernandez, che a questo punto potrebbe rientrare in Serie A contro la Juve. Possibile una staffetta in attacco tra l'ex Liverpool e Olivier Giroud nell'impegno contro i Blues e sabato contro i bianconeri