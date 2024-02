Milan, Pioli sorride: Thiaw e Kjaer in gruppo verso il Rennes. Le ultime su Kalulu e Tomori

Daniele Longo, inviato

Allenamento della vigilia in casa Milan per completare i preparativi in vista dell'andata dei playoff di Europa League da giocare a San Siro contro il Rennes: il tecnico Stefano Pioli riceve una buona notizia dalla mattinata di Milanello, dato che Simon Kjaer, in dubbio per la gara a causa di un fastidio muscolare, ha lavorato regolarmente con il gruppo. Il danese, che proverà a farcela addirittura dall'inizio, ha cominciato normalmente e poi non ha partecipato al torello. Le valutazioni sul suo impiego o meno da titolare andranno avanti, considerando che la sua esperienza potrebbe risultare assai utile. In alternativa sarà linea a 4 con Terracciano, Gabbia, Theo e Florenzi.



KALULU A PARTE - Samuel Chukwueze, tornato dalla Coppa d'Africa persa in finale con la sua Nigeria, si è fatto vedere sul campo ed ha ricevuto un applauso da parte dei compagni per il percorso nel torneo. Kalulu ha lavorato a parte. Presenti con i più grandi anche i giovani Nsiala ed Eletu.



RIECCO THIAW - Dopo tanto tempo ai box, precisamente dalla gara dei gironi di Champions League contro il Borussia Dortmund in casa, Malick Thiaw ha lavorato in gruppo e punta a tornare in campo nelle prossime gare, aumentando gradualmente il proprio minutaggio. Fikayo Tomori, invece, ha svolto lavoro in palestra.