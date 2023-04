Stefano Pioli sorride. Il suo Milan è in semifinale di Champions League dopo 16 anni e ora aspetta una tra Benfica e Inter: "Questo lavoro dà grandi emozioni, stasera è andata per il verso giusto. Un gradino alla volta stiamo crescendo tanto - ha detto l'allenatore ai microfoni di Sky Sport dopo la gara col Napoli - Per tutti noi è una grande soddisfazione. E ci tengo a parlare anche dei tifosi, che in questa stagione ci hanno aiutato molto durante i momenti difficili; se siamo qui è anche merito loro. Il Napoli ha fatto una gran partita, il vantaggio dell'andata e la presenza di Osimhen ci ha spinto a giocare un po' più bassi facendo più sacrifici".



CHIAVE TATTICA - "Ero sicuro giocasse Politano. A differenza delle altre due gare fatte col Napoli abbiamo tenuto i due centrali più bloccati per avere la superiorità numerica contro Osimhen, a costo di concedere qualcosa sulle fasce. Il primo tempo l'abbiamo giocato benissimo, nella ripresa ci siamo adagiati sul doppio vantaggio".



KRUNIC - "E' un giocatore di un'intelligenza calcistica elevata, in tutte e due le fasi di gioco; per noi è un giocatore molto importante. Io sulla strada di Sacchi, Capello e Ancelotti? Stiamo parlando di miti. Io non sono più giovane, ma neanche al loro livello".