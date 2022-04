Il tecnico del Milan Stefano Pioli in conferenza ha parlato anche del fatto di giocare sempre dopo l'Inter:



L'Inter, su 13 partite nel girone di ritorno, ha giocato 9 volte prima del Milan, comprese le 5 su 6 dall'eliminazione dalla Champions in poi. È corretto secondo lei?



"Credo che sarebbe corretto che tutti giocassimo allo stesso orario ma giocare prima o dopo non fa la differenza. Se vuoi vincere lo scudetto, devi avere una mentalità vincente ma giocare allo stesso orario sarebbe la cosa migliore