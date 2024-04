Milan, Pioli: 'Tanti punti di distacco dall'Inter? Le altre stanno peggio di noi. Buona reazione'

Ilrimanda ancora il ritorno alla vittoria. Finisce 0-0 a Torino contro lanello scontro diretto per il secondo posto, i rossoneri difendono i cinque punti di vantaggio sui bianconeri eAl termine della partita, il tecnico milanista- senza voce dopo aver urlato molto durante la partita - è intervenuto a DAZN per commentare il risultato: "Stiamo passando un momento delicato, reagire così è importante anche se è chiaro che si può fare meglio. Ci siamo sacrificati tanto per ottenere un risultato importante, lottando fino alla fine, la nostra è stata un buona reazione. Si lavora sull'orgoglio, dobbiamo per forza fare bene in queste ultime partite perché lo dobbiamo a noi stessi e al club".

- "La loro catena di sinistra con Rabiot e Danilo era molto esperta, abbiamo provato a smuoverli. Nel primo tempo abbiamo fatto una buonissima prestazione, nella ripresa la Juve ha messo attaccanti e ci ha schiacciati ma ci siamo difesi bene, era importante non perdere. Li abbiamo aspettati di più, anche per le assenze che avevamo. Poi sono i risultati che determinano i giudizi, mi è piaciuto lo spirito, quando abbiamo un piano di gioco va portato fino alla fine e la squadra lo ha fatto. Sono molto soddisfatto della prestazione".- "Pulisic a me è piaciuto invece. Chukwueze anche lui sta bene ma in questo momento non rinuncio ad un centrocampista in più per giocare con 4 giocatori offensivi da subiti e quindi Chukwu è quello più sacrificato in questo momento".

- "Le voci sui miei sostituti? Non leggo più niente da tanto tempo, poi però ho gli amici che mi mandano i messaggini. Gli dico di non mandarmeli, ma me li mandano. Conta solo fare bene tutte le partite, grande concentrazione e la serenità di fare arrivare bene la squadra alla fine".- "Sì. Quello che avevamo preparato l’abbiamo messo in campo. Si può anche essere più pericolosi e ci abbiamo provato. Ho avuto le risposte che cercavo, ora dobbiamo cercare di vincere le prossime perché vogliamo arrivare secondi e vogliamo fare più punti possibili".

- "Posso aver fatto sicuramente degli errori, la stagione poteva essere migliore. Se abbiamo preso tanti punti di distacco dall’Inter le altre stanno peggio di noi, significa che loro hanno fatto qualcosa di eccezionale e gli ho fatto i complimenti. Noi in campionato siamo stati ad un buon livello ma non siamo riusciti a tenere il loro passo. Ci sono tante cose che possono fare meglio. La squadra ha cambiato tanto, era il momento di cambiare. Abbiamo vissuto momenti difficili ma questo è un gruppo che ha le potenzialità per essere protagonista e fare bene".