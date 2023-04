Alle 20.45, allo stadio Diego Armando Maradona, gli uomini di Stefano Pioli scenderanno in campo contro il Napoli, capolista e leader incontrastato del campionato, nella prima delle tre sfide – tra Serie A e Champions - che vedranno protagonisti i rossoneri ed i partenopei.- sconfitta quest'oggi dalla Fiorentina e rimasta a +3 -nella lotta alla qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea. Su questo tema, lo stesso tecnico emiliano ha sottolineato questo aspetto, ribadendo la. Per farlo, in mancanza del leader dello spogliatoio Zlatan Ibrahimovic – infortunatosi nuovamente nella pausa nazionali con la Svezia – e dell’onnipresente Pierre Kalulu,– Il big match contro il Napoli – complice anche l’assenza del centrale francese - vede il ritorno della difesa a 4, tanto fortunata quanto rocciosa nel finale della scorsa annata.– fenomenale con la selezione transalpina - a difendere la porta rossonera., in vantaggio nel ballottaggio con Thiaw. Bennacer e Tonali saranno i perni della mediana rossonera, pronti ad assistere le azioni di Rafa Leao – che potrà agire dalla sua zona preferita - ed Olivier Giroud in attacco.. In leggero vantaggio il 10 ed il 33 sul belga, con Diaz dirottato ad ala destra ed il centrocampista bosniaco a fungere sia da numero 10 che da raccordo con la mediana.: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Brahim Diaz, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli.