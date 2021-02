L'allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport alla vigilia del match di Europa League contro la Stella Rossa: "Abbiamo fatto tanto per essere qua, adesso arrivano le partite che contano. Vogliamo cercare di essere una sorpresa anche in questa competizione. E' un periodo ricco di impegni, dove ruotare i giocatori sarà importante. Ho la fortuna di avere quasi tutti a dispisizone per poter schierare una squadra molto competitiva, poi penseremo al derby".