Milan, #PioliOut spopola sui social ma è la 3ª stagione di sempre e i punti sono quelli dello scudetto

Redazione CM

Sui social e tra i tifosi del Milan spopola l'hashtag #Pioliout, con i supporter del Diavolo che lamentano il fatto di essere a 8 punti di distanza dall'Inter capolista e in odore di seconda stella e fuori dagli ottavi di Champions League, ma i numeri della stagione rossonera dicono altro, almeno per quanto riguarda la Serie A. Nonostante in pochi vogliano la permanenza dell'allenatore parmigiano, il Milan ha guadagnato finora 52 punti nelle prime 24 partite di questa Serie A: nell’era dei tre punti a vittoria ha fatto meglio solamente nel 1995/96 (53) e nel 2003/04 (61).



NUMERI DA URLO - Sono 52 i punti nelle prime 24 partite di Serie A realizzati anche nel 2021/22 e nel 2020/21. Nel 2024, 6 partite in Serie A per i rossoneri, con 5 vittorie e 1 pareggio, mentre sono 23 punti nelle ultime nove partite per il Milan, con sette vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta. In tre stagioni record su cinque nella storia del club meneghino, l'allenatore era ed è Stefano Pioli, mentre nel 1995/96 e nel 2003/2004 la panchina era occupata da Fabio Capello e Carlo Ancelotti. Non proprio due Carneadi.