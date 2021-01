Robert Pires, ex stella dell'Arsenal, parla di Milan a PianetaMilan, soffermandosi sull'ex Gunner Ismael Bennacer: "Io sono innamorato di questo calciatore. Lo conosco bene e apprezzo tantissimo questo profilo di calciatori tecnici, che sanno dribblare e non vanno in panico quando hanno il pallone tra i piedi. E Ismaël è uno di questi. Occhio a questo calciatore quando ha la palla, sa cosa farci perché è veramente forte tecnicamente. Io già non ero più un giocatore del Arsenal ma spesso andavo ad allenarmi con la prima squadra e l’ho visto crescere essendomi allenato anche con lui. Io sono un grande tifoso del Arsenal e purtroppo posso solo dire che a Londra non ci hanno creduto abbastanza e l’hanno lasciato partire. Non era pronto per l’Arsenal ma secondo me lui non è adatto al campionato inglese. È meglio per l’Italia o la Spagna. Il calcio italiano e il Milan sono perfetti per lui".