IL TABELLINO

. Non tragga in inganno, infatti, il punteggio di misura, perchéavvicinata soltanto nel finale da una punizione di Berardi, deviata da Hauge.Eppure anche stavolta, come succede dall’inizio del campionatodimostrando di avere, perché la squadra gioca in velocità e a memoria, per cui possono cambiare gli interpreti ma non i risultati., ma purtroppo non mancano nemmeno dietro, perchéSenza Ibrahimovic e senza il suo primo sostituto Rebic,entrando nella storia del calcio italiano. Pronti via e dopo il calcio d’inizio battuto da Diaz, la palla va veloce a Calhanoglu che smarca Leao, bravissimo a scattare come un centometrista, vanamente inseguito da Toljan, e soprattutto bravissimo a infilare di destro il pallone dell’1-0. Sono passati soltanto 6 secondi e 76 centesimi e questo è il nuovo record per il calcio italiano, migliorando il primato stabilito diciannove anni fa da Paolo Poggi che aveva segnato un secondo e 20 centesimi più tardi. Meglio di così il Milan non potrebbe partire, ma la squadra rossonera ha il merito di non accontentarsi eal quale Leao aveva restituito l’assist dell’1-0, per un millimetrico fuorigioco in partenza di Saelemaekers.Il Sassuolo èma non basta questa grave assenza per spiegare le difficoltà della squadra di De Zerbi che sembra tramortita psicologicamente, prima che tecnicamente, dalla bruciante partenza del Milan. Soltanto Berardi prova a scuotere i suoi compagni, ma al momento del dunque né lui, né Traorè, né Ferrari riescono a impensierire Donnarumma.rischiando pochissimo in difesa dove Kalulu sostituisce ancora Kjaer al fianco di Romagnoli, tra Calabria e il rientrante Hernandez. La sensazione che la squadra d Pioli sappia quando, e come, accelerare è confermata dall’azione del secondo gol, avviata da Diaz che allarga a sinistra dove. Caputo al posto del deludente Defrel è invece la mossa della disperazione di De Zerbi per cercare di pungere in attacco come il Sassuolo non era mai riuscito a fare nel primo tempo. In effetti Berardi e compagni ripartono con maggiore intensità rispetto al primo tempo, ma così facendo si espongono al rischio di essere infilati in contropiede dal Milan. Diaz ed Hernandez sono i primi ad approfittare dei nuovi spazi a disposizione, poi però sbagliano la conclusione finale.De Zerbi non si accontenta e allora prova a rilanciare Boga al posto di Djuricic, mentre Pioli rilancia Hauge sulla fascia sinistra risparmiando Diaz, con lo spostamento di Calhanoglu al centro. Tatticamente non cambia nulla per il Milan, mentre in prospettiva cambia in peggio la contestata ammonizione diPrima, però, i rossoneri devono pensare a difendere il prezioso 2-0, perché il Sassuolo preme sempre di più e infatti, dopo aver fatto lo spettatore o quasi, Donnarumma deve volare alla sua destra per deviare la pericolosa conclusione di Bourabia.Dal gol quasi subito al gol quasi segnato passano pochi secondi perché il Milan va di nuovo vicinissimo al terzo gol, con Hauge che scatta sulla sinistra e converge al centro dove fa partire un gran tiro deviato da Consigli. Poi negli ultimi 7’ c’è spazio anche per Daniel Maldini che torna in campionato rilevando Calhanoglu.E’ vero che c’è la deviazione di Hauge, ma soprattutto è vero che il fallo da cui nasce il gol è causato da Romagnoli che si prende anche un’ammonizione per l’intervento su BogMarcatori: 1’ p.t Leao (M), 27’ p.t. Saelemaekers (M), 43’ s.t. Berardi (S)Assist: 1’ p.t. Calhanoglu (M), 27’ p.t. Hernandez (M)Consigli; Toljan (15’ s.t. Muldur), Marlon, Ferrari, Rogerio (1’ s.t. Kyriakopoulos); Lopez, Bourabia, Traorè (40’ s.t. Obiang); Berardi, Defrel (1’ s.t Caputo), Djuricic (11’ s.t. Boga). All. De ZerbiDonnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali (1’ s.t. Krunic), Kessiè; Saelemaekers (33’ s.t. Castillejo), Diaz (11’ s.t. Hauge), Calhanoglu (40’ s.t. Maldini); Leao. All. PioliArbitro: Sig. Mariani di ApriliaAmmoniti: 15’ s.t. Kessiè (M), 19’ s.t. Berardi (S), 25’ s.t. Calabria (M), 42’ s.t. Romagnoli