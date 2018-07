Di uno si vocifera ormai da più di un mese, dalla fine del campionato di Serie A praticamente. Dell’altro si è cominciato a parlare adesso che il Chelsea è vicino a Higuain, “spodestato” da CR7 alla Juve. Fatto sta che nel mirino del Milan per la prossima stagione, dicono le cronache, ci sono due centravanti. Il primo è Ciro Immobile, il secondo Alvaro Morata. Allo stato attuale delle cose, dicono i bookmaker, è più probabile che i rossoneri arrivino allo spagnolo che al bomber della Lazio. Sul tabellone Sisal Matchpoint sono state aperte le scommesse sul prossimo acquisto dei rossoneri: Alvaro Morata spicca su tutti ed è dato a 2,00 come primo ad arrivare dalla lista dei desideri. Staccato, ma di poco, c’è poi Ciro Immobile, offerto a quota 3,30. Come terza opzione i quotisti indicano invece un portiere, ipotizzando una partenza di Gigio Donnarumma: Keylor Navas, numero uno del Real Madrid, è un acquisto da 3,50.