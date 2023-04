Quasi 50 giorni senza vedere il campo, scavalcato pure da Bakayoko nelle gerarchie del centrocampo. Poi, all’improvviso, due gare da titolare e 180 minuti in campo condite da tanta corsa, tanto impegno e pure da un gol. È la storia di Tommaso Pobega, rivitalizzato a Milanello proprio all’ombra della Pasqua. Il centrocampista classe 1999 ha risposto presente lanciando un messaggio chiaro: lui vuole restare ancora in rossonero.



NUOVE GERARCHIE - Complice il calendario fittissimo e una Champions da giocare, Pobega è tornato improvvisamente al centro del Milan, e lo ha fatto con personalità: in quel di Bologna è stato tra i migliori, realizzando pure un gol pesante che ha rimesso in equilibrio il match. Dopo Bennacer, Tonali e Krunic, il 23enne è adesso la quarta scelta di Pioli a centrocampo: non è da escludere che possa trovare spazio, a gara in corso, anche il prossimo martedì in Champions League contro il Napoli. Lì dove l’ex Torino ha lasciato un segno lo scorso settembre in occasione di Milan-Dinamo Zagabria (3-1 il finale).



IL FUTURO - Sotto contratto fino al 2027 (ha prolungato lo scorso agosto), Pobega ha dimostrato con i fatti di essere pienamente dentro al progetto Milan. Specialmente a livello mentale, nonostante il poco spazio negli scorsi mesi. Il classe 1999 è destinato a restare anche la prossima estate, quando Maldini sarà comunque costretto a mettere al centrocampo. Ad influire sulla probabile conferma di Pobega anche l’italianità del centrocampista, un fattore pesante per la compilazione delle liste in ottica Champions League.