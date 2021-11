Tommaso Pobega sta vivendo una stagione da protagonista con il Torino, confermando di essere pronto per giocare da titolare in Serie A. Il Milan, proprietario del cartellino del giocatore, è a un bivio: puntare deciso su di lui o cederlo definitivamente per monetizzare e puntare su altri elementi. Secondo quanto riportato da Tuttosport le scelte della dirigenza rossonera saranno inevitabilmente legate a quelle di Franck Kessie: se l'ivoriano prolungherà il rientro in pianta stabile sarà più probabile, mentre se le strade si dovessero dividere allora Maldini e Massara dovrebbero andare sul mercato per un innesto dai costi importanti, e pertanto Pobega potrebbe essere ceduto definitivamente per fare cassa.