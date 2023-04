Probabilmente Stefanoavrebbe preferito giocarsi le semifinali di Coppa Italia come faranno Inter e Juventus, ma l'uscita di scena agli ottavi di finale per mano del Torino a gennaio permette al tecnico rossonero di affrontare tre mesi abbondanti dopo la partita di contro il Lecce con meno pressioni dovute al turnover. Anche perché c'è. La formazione del Milan, comunque, dovrebbe essere molto simile a quella ideale, tranne in attacco dove non sarà, indisponibile per via di problemi al tendine del polpaccio.Davanti a, senza Calabria squalificato, dovrebbero giocareda terzino destro,al fianco die Theosulla sinistra. In mediana manca Pobega , ma ci sono(possibile turno di riposo per Bennacer). Occasione persulla destra, con accentramento di Brahimsulla sua zolla laterale. Di punta ecco, al momento avanti su Origi per guidare l'attacco orfano del bomber Giroud.