Quarto turno di Champions che è già decisivo per ildi Stefano Pioli che nei precedenti 3 incontri non ha avuto grossa fortuna con gli arbitraggi europei. Anche contro iloggivi offre la moviola LIVE della gara.Arbitro: Clément Turpin FRAAssistenti: Nicolas Danos FRA - Cyril Gringore FRAIV Uomo: Jérôme Brisard FRAVar: François Letexier FRAAvar: Bastian Dankert GERVibranti proteste del Milan sul gol di Luis Diaz. Secondo Pioli e i rossoneri c'era fallo di Grujic che colpisce prima la gamba di Bennacer e subito dopo prende pieno il pallone. L'arbitro lascia correre, ma il contatto al limite è stato giudicato in campo e quindi il var non può intervenire.Giallo a Pioli che protesta ancora per una decisione al limite su una palla che Theo Hernandez ha provato a trattenere in campo in scivolata e giudicata fuori dall'assistente.Poteva essere da giallo l'intervento a braccio aperto di Giroud sul portiere Diego Costa in uscita alta. L'arbitro fischia il fallo, ma non estrae il cartellino che ci poteva stare.Giallo a Grujic che interviene da dietro su Tonali in pressing alto.Leao arriva solo davanti a Diogo Costa, ma calcia a lato. L'azione era comunque irregolare, giusto il fuorigioco.Corretta la chiamata per il fuorigioco anche sulla folata offensiva di Theo Hernandez.Tutto regolare sul pareggio del Milan. Giroud parte in perfetta posizione sulla punizione di Bennacer e anche Kalulu che si fionda sulla prima ribattuta e che procura l'autogol di Mbemba parte da posizione regolare.Eccessivo il giallo a Mbemba che fa sì fallo su Leao, ma provando a prendere posizione sull'offensiva di Leao.Ibrahimovic segna battendo Diogo Costa in due tempi. L'esultanza viene però immediatamente fermata perché al momento dello scatto che poi ha portato all'assist per la punta svedese, Theo Hernandez era in posizione di fuorigioco.