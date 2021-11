Schiacciasassi in Serie A, il Milan cerca la prima vittoria in Champions League. I rossoneri sono ultimi nel girone a zero punti nel gruppo B, il più difficile della competizione e domani sera alle 18:45 devono battere il Porto per provare la grande rimonta verso gli ottavi. Missione possibile per la formazione di Pioli, che a San Siro cerca un segno «1» proposto a quota 1,98, contro il pareggio a 3,55 e il segno «2» che vale 3,65. Liverpool e Atletico Madrid, le altre due squadre del girone, si sfidano alle 21:00 e al Milan farebbe comodo un successo degli inglesi, a punteggio pieno, mentre gli spagnoli hanno quattro punti in classifica e sono più alla portata considerando le tre partite ancora da disputare. Anche in questo caso le quote sulla lavagna scommesse sono ben promettenti visto che il segno «1» a favore dei Reds vale 1,66, per un divario importante rispetto al «2» a 4,86. Potrebbe essere una giornata positiva anche per l'Inter, che nel gruppo D ha l'occasione di superare lo Sheriff Tiraspol nello scontro diretto. I nerazzurri hanno battuto i moldavi 3-1 a San Siro e domani puntano il bis fuori casa per un segno «2» a quota 1,29. Sia il pareggio a 5,60 che l'«1» a 9,25 sarebbero un passo falso assolutamente da evitare. In Real Madrid-Shakhtar Donetsk, la sfida tra Ancelotti e De Zerbi, i blancos sono lanciatissimi a quota 1,21, contro l'impresa della squadra ucraina a quota 12. Il pari a 6,60 potrebbe comunque permettere all'Inter di raggiungere il primo posto.