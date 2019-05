Possibile permanenza al Milan per Cristian Zapata: secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, il club rossonero sembra intenzionato a voler incontrare il difensore colombiano per parlare. Tra le ipotesi per il futuro, anche la possibile permanenza a Milanello. La dirigenza, infatti, vuole costruire una rosa fatta di giovani, ma con alcuni elementi 'di esperienza' a fare da chioccia.