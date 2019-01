Lucas Paquetà e Krzysztof Piatek non saranno gli unici due rinforzi del Milan per questa campagna acquisti invernale. La società ha promesso a Gennaro Gattuso di provare un nuovo sforzo per arrivare anche ad un esterno d'attacco e un centrocampista centrale. E se per la fascia il nome più caldo resta quello di Danjuma Groeneveld a centrocampo i rifiuti del Sassuolo per Duncan e Sensi oltre a quello del Napoli per Diawara spingono il dt Leonardo alla ricerca di nuovi obiettivi.



IDEA PRAET - Obiettivi che continuano ad arrivare dalla Serie A perché il Milan spinge per avere profili già pronti per un inserimento rapido in squadra. E il nome nuovo, secondo Tuttosport, é un vecchio pallino del club rossonero: Dennis Praet. Già trattato quando ancora vestiva la maglia dell'Anderlecht ora è sotto contratto con la Sampdoria che non ha intenzione di liberarlo a costo zero. A differenza di Sensi, Duncan e Diawara, tuttavia, con il centrocampista belga la società blucerchiata ha un accordo di massima per cui, in caso di chiamata di un top club, si siederà attorno a un tavolo per trattare. Non sarà facile, data la valutazione da 30 milioni, ma la pista è calda.