Secondo quanto rivelato da Sky Sport nella giornata di ieri a Forte dei Marmi in Toscana si sono incontrati per un pranzo informale l'attuale Coach del Milan, Stefano Pioli e gli ormai ex-dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara. I tre non si erano infatti più incrociati dal momento dell'esonero imposto da Gerry Cardinale ai due dirigenti.