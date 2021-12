Questa la motivazione espressa dalla giuria: “Dopo aver fatto, sul campo, la storia del Milan, della Nazionale e del calcio, si sta rivelando un grande dirigente. Da giocatore è stato uno dei migliori difensori della storia, esaltando inizialmente come terzino fluidificante, ruolo inventato proprio da Scopigno nel Vicenza con Savoini. Da direttore tecnico del club rossonero è stato capace di coniugare risultati sportivi eccellenti con una gestione economica oculata e lungimirante. È stato un punto di riferimento fondamentale per la rinascita del Milan, per scrivere una nuova puntata di una saga infinita”.Dalla stagione 2021/2022 la giuria dei Premi Scopigno e Pulici si arricchisce di nuove adesioni: ci saranno anche Dino Zoff, Federico Buffa (Sky), Alessandro Alciato (Amazon).“Come Presidente dell'ASD Scopigno Cup che organizza i Premi Manlio Scopigno e Felice Pulici sono stato orgoglioso di consegnare questo premio a Maldini -spiega Fabrizio Formichetti- Paolo è un personaggio che incarna perfettamente i valori che intendiamo promuovere sia con la Scopigno Cup che con i premi Scopigno e Pulici”.Nell'ottica della promozione del territorio e delle sue eccellenze, a Paolo Maldini sono stati consegnati anche i prodotti tipici di Amatrice delle aziende: Sano, Caseificio Storico Amatrice e Amatrice Terra Viva.A votare i premi 2020/2021, la giuria composta da prestigiose firme del giornalismo sportivo ed ex calciatori tra i quali il Presidente Roberto Beccantini, Xavier Jacobelli (Direttore Tuttosport), Andrea Di Caro (Vice Direttore Gazzetta dello Sport), Ivan Zazzaroni (Direttore Corriere dello Sport e Guerin Sportivo), Enrico Varriale (Vice Direttore Rai Sport), Angelo Peruzzi, Stefano Orsini (Capo Servizi, responsabile sport TGR Lazio), Stefano Agresti (Direttore Calciomercato.com), Federica Cappelletti, Nando Orsi, Paolo Condò (Giornalista Sky), Ilario Di Giovambattista (Direttore di Radio Radio), Marco Amelia (ex calciatore e opinionista), Fabrizio Formichetti (Presidente Asd SCOPIGNO CUP), Alfredo Pedullà (Gazzetta dello Sport), Pietro Pinelli (Mediaset), Francesco Vergovich (Radio Radio), Emiliano Grillotti (Direttore Rieti Life), Marco Ferroni (Il Messaggero) e molti altri.