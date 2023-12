Il mercato di gennaio si avvicina e il Milan è pronto a muoversi attivamente. I rossoneri interverrano per rinforzare la rosa, l'attenzione è focalizzata soprattutto sulla difesa che ha perso Kalulu, Thiaw e Pellegrino. Una delle idee della dirigenza è quella che porta a Clément Lenglet, francese classe '95 di proprietà del Barcellona e in prestito all'Aston Villa, dove nella prima parte di stagione ha trovato poco spazio. L'ex Tottenham ha giocato appena 5 partite e tutte i Conference, zero minuti in Premier e la voglia di cambiare aria già a gennaio.



L'IDENTIKIT - Il Milan è alla finestra, ha fatto un primo sondaggio prendendo informazioni sulla situazione del giocatore per capire se ci sono possibilità di portarlo in Italia. L'idea della società è quella di prendere un centrale di piede sinistro - proprio come Lenglet - che sappia impostare e giocare il pallone per compensarsi con l'aggressività di Tomori. I rossoneri stanno facendo delle valutazioni in attesa di un eventuale tentativo concreto, consapevoli che c'è un ostacolo che andrebbe superato: Lenglet ha un ingaggio considerato eccessivo per la media-stipendi della rosa, per questo è una pista che può diventare concreta solo se il Barcellona pagasse una percentuale. Al momento Lenglet per il Milan è solo un'idea ma a determinate condizioni può prendere corpo, i rossoneri cercano un difensore con le sue caratteristiche e lui vuole lasciare l'Aston Villa.