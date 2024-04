Milan, prende quota la pista estera per il post-Pioli: idea Fonseca

Il day-after è ancora più duro in casa. Nemmeno il tempo di metabolizzare una eliminazione dall’Europa League che è già tempo di preparare la partita contro l’Inter. Quello di lunedì sarà: il tecnico parmigiano, salvo sorprese, sarà esonerato al termine della stagione da Gerry Cardinale.Prende quota la pista estera in casa Milan per il post-Pioli dopo aver sondato Motta che però ha un accordo di massima con Giuntoli per la Juve.anche se non è ancora una pista da considerare calda.

Tra i tanti profili valutati dalla dirigenza rossonera in queste settimane c’è anche quello di: il tecnico portoghese è in scadenza a luglio con ile haper quanto fatto vedere al Lille in termini di gioco e risultati. Ma non solo: come modulo di base usa il 4-2-3-1 che ben si addice ai giocatori presenti nell’attuale rosa rossonera e conosce il calcio italiano per la sua esperienza alla Roma. Secondo quanto risulta,