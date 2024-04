Milan, Vergine: 'In Youth League fatta la storia. Stiamo creando un modello, saremo sempre protagonisti'

, responsabile del settore giovanile delha parlato a MilanTv dopo la vittoria ai rigori della Primavera contro il Porto in Youth League e che ha qualificato i rossoneri di Ignazio Abate alla finale del torneo."Essere in finale significa scrivere una pagina importante di storia, perché il Milan è il primo club nella storia del calcio italiano a qualificarsi. È la conferma che ci stiamo provando coi mezzi che abbiamo per vincere, ad alzare il trofeo"."La cosa più importante è che, finita questa manifestazione, i ragazzi torneranno a Milano per tuffarsi nei playoff per vincere lo Scudetto. Questa è la mentalità vincente. Il riusltato nel settore giovanile è uno strumento che ci fa capire che siamo sulla buona strada; certe partite ti danno consapevolezza per poter poi magari andare nel calcio dei grandi".

"Stiamo tracciando un modello e in futuro questo tipo di attività ci renderà sempre più protagonisti"."E poi questo è un onore per il club, con i dirigenti Moncada e D'Ottavio. Ci aspetterà un periodo bello per i ragazzi. Dedico questa vittoria a tutti i nostri tifosi e a Tino Borneo, che ci ha lasciato da poco".