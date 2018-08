Ultime ore, frenetiche, di un mercato che come sempre, quando si avvicina l'ora del gong finale e delle porte chiuse, regala emozioni, opportunità e sogni. Il Milan è attivissimo, con la coppia Leonardo-Maldini in primissima fila e iper attiva a Casa Milan: si è visto Vergara, difensore colombiano in uscita dai rossoneri; si è visto l'agente di José Mauri, con il suo assistito in scadenza nel 2019, si sono visti i nuovi acquisti Castillejo e Laxalt. Entrate e uscite. E non solo. Sì, perché il jolly può essere dietro l'angolo.



VISITE PRENOTATE - Il Milan ha prenotato, per la giornata di domani, delle visite mediche presso la clinica La Madonnina, luogo da dove passano tutti i nuovi acquisti rossoneri. Prenotazioni preventive, che però lasciano lo spiraglio aperto per un ultimo colpo in entrata. Sono tanti i nomi inseguiti in questa pazza estate e che si rincorrono nelle ultim ore: dal sogno Sergej Milinkovic-Savic alla suggestione Adrien Rabiot, passando per l'obiettivo di lunga data Daniele Baselli.



SORPRESA? - Senza scartare possibili Mister X, colpi a sorpresa, nomi ai quali Leonardo ha lavorato sotto traccia. Laxalt, per esempio, è stato un giocatore arrivato 'quasi' dal nulla, nato da una chiacchierata con il direttore generale del Genoa Perinetti. Meno di 24 ore alla chiusura del mercato, meno di 24 ore alla possibile sorpresa di Leonardo.



@AngeTaglieri88