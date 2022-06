Qualcosa si muove per il Milan a poche ore dalla deadline del 30 giugno per il futuro di Paolo Maldini. Dopo l’ennesima giornata di impasse, nella notte i legali del direttore tecnico rossonro hanno ricevuto via mail la bozza di contratto modificata per l’ultima volta dagli avvocati di Gerry Cardinale.



TEMPISTICHE - Paolo la sta valutando in questo momento, metà mattinata. La decisione potrebbe slittare ancora di qualche ora, aspettando che venga giorno anche a New York, per magari un’ultima telefonata. Maldini non è contento di quanto ottenuto, ma dovrebbe ugualmente firmare.