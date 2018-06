Daniel Angelici, presidente del Boca Juniors, ha parlato a Planet Boca della trattativa tra gli Xeneizes e Gustavo Gomez, difensore del Milan: "Dopo molti incontri non siamo mai riusciti a raggiungere un accordo con il giocatore e il suo entourage, quindi non viaggerò in Italia per lui. Cercheremo altri giocatori che abbiamo sul taccuino. Abbiamo l'obbligo di cercare in altri mercati perché molti in giro hanno esperienza da Libertadores ma non compriamo tanto per farlo".