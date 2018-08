Dopo aver concluso l'operazione Laxalt con il Genoa, il Milan piazza un altro colpo: è fatta per l'arrivo dal Villarreal di Samu Castillejo. Decisivo il blitz di Leonardo in Spagna: il brasiliano è volato a Valencia per limare gli ultimi dettagli della trattativa.



I DETTAGLI - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, i due club hanno raggiunto l'accordo sulla base di un prestito oneroso a 4 milioni di euro con obbligo di riscatto tra 12 mesi a 15 milioni. Nell'operazione anche il cartellino di Carlos Bacca, che torna a vestire la maglia del Submarino Amarillo.