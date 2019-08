C'è sempre Correa nei pensieri del Milan. Boban e Maldini continuano a lavorare ai fianchi dell'Atletico Madrid, convinti che il muro eretto sulla valutazione da 50 milioni più bonus possa piano piano sgretolarsi. Tanto che dall'inizio della prossima settimana è prevista una nuova missione per il Diavolo.



VIAGGIO A MADRID - Correa vuole il Milan e ha deciso di aspettarlo fino in fondo. Ecco perchè ha detto no alle lusinghe del Monaco. Il Milan vuole accontentare sia il giocatore che Giampaolo, al quale un giocatore con quelle caratteristiche servirebbbe eccome. Secondo quanto risulta a calciomercato.com, Boban raggiungerà Madrid all'inizio della prossima settimana. Previsto un summit con l'Atletico Madrid per sbloccare la trattativa e regalare ai tifosi rossoneri quel colpo inseguito da più di un mese ormai. Il Diavolo alza il pressing, Boban scende in campo.